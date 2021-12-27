Укр

"Знает украинский язык лучше меня": Довбика впечатлил хорватский тренер "Днепра-1"

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Артем Довбик и Игор Йовичевич Новость обновлена 27 декабря 2021, 16:48
Артем Довбик и Игор Йовичевич

Футболист доволен работой с иностранным специалистом.

Нападающий сборной Украины и "Днепра-1" Артем Довбик, который после блестящего Евро-2020 значительно вырос в цене, говорит на украинском языке хуже хорватского тренера днепровского клуба Игора Йовичевича.

Об этом признался сам футболист в интервью на YouTube-канале BurBuzz.

Довбик рассказал, что Йовичевич — настоящий профессионал, который одержим футболом. Тренер живет на базе и полностью вовлечен в тренировочный процесс. Также Артем отметил, что Игор хорошо разговаривает на украинском языке и даже использует крылатые выражения.

"Йовичевич нас очень впечатлил в плане того, как он знает украинский язык. Думаю, он владеет им лучше меня. Он даже иногда пользуется какими-то поговорками, крылатыми выражениями. Он профессионал. Он очень тщательно разбирает все команды, живет на базе. Йовичевич полностью вовлечен в футбол, в голове только он. Поэтому команда показывает такой результат", — считает Довбик.

Добавим, что под руководством Йовичевича "Днепр-1" идет на третьем месте в турнирной таблице украинского первенства. Довбик платит тренеру за доверие голами. На счету украинского бомбардира 14 забитых мячей в первой части УПЛ сезона 2021/22.

Напомним, Йовичевич в прошлом сезоне вступил в конфликт с нападающим "Колоса" Евгением Селезневым. Тренер тогда попросил игрока разговаривать с ним на украинском, что не понравилось футболисту.

Ранее Довбик признался, что его желание на Новый год сбылось.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Игор Йовичевич #Артем Довбик
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