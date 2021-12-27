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"Знає українську мову краще за мене": Довбика вразив хорватський тренер "Дніпра-1"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Артем Довбик та Ігор Йовічевіч Новина оновлена 27 грудня 2021, 16:48
Артем Довбик та Ігор Йовічевіч

Футболіст задоволений роботою з іноземним фахівцем.

Нападник збірної України та "Дніпра-1" Артем Довбик, який після блискучого Євро-2020 значно виріс у ціні, говорить українською мовою гірше за хорватського тренера дніпровського клубу Ігора Йовічевіча.

Про це зізнався сам футболіст в інтерв’ю на YouTube-каналі BurBuzz.

Довбик розповів, що Йовічевіч — справжній професіонал, який одержимий футболом. Тренер живе на базі та повністю занурений у підготовку команди. Також Артем зазначив, що Ігор добре розмовляє українською мовою та навіть використовує крилаті фрази.

"Йовічевіч нас дуже вразив у плані того, як він знає українську мову. Думаю, він володіє нею краще за мене. Він навіть іноді користується якимись приказками, крилатими висловлюваннями. Він професіонал. Він дуже ретельно розбирає всі команди, живе на базі. Йовічевіч повністю залучений до футболу, в голові лише він. Тому команда показує такий результат", — вважає Довбик.

Додамо, що під керівництвом Йовічевіча "Дніпро-1" йде на третьому місці у турнірній таблиці української першості. Довбик відплачує тренеру за довіру голами. На рахунку українського бомбардира 14 забитих м’ячів у першій частині УПЛ сезону 2021/22.

Нагадаємо, Йовічевіч минулого сезону вступив у конфлікт з нападником "Колоса" Євгеном Селезньовим. Тренер тоді попросив гравця розмовляти з ним українською, що не сподобалося футболісту.

Раніше Довбик зізнався, що його бажання на Новий рік здійснилося.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Ігор Йовічевіч #Артем Довбик
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