"У меня пузико, а у него прессик": Легенда "Металлиста" сравнил себя с Лукаку (видео)
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Известного украинского экс-футболиста постоянно спрашивают про вес.
Бывший полузащитник сборной Украины и ряда отечественных команд Александр Рыкун имел проблемы с весом, выступая на профессиональном уровне.
Об этом Рыкун рассказал во время интервью на YouTube-канале pressing.
43-летний Александр заявил, что во время профессиональной карьеры его вес достигал 87 кг максимально при оптимальном — в 79-81 кг. Рыкун отметил, что в Европе на вес футболиста не смотрят, приведя в пример Ромелу Лукаку из "Челси".
"Посмотрите на Лукаку. Я не знаю, это что, мешает ему? Там у него, наверное, 100 кг есть. Здоровый, но бежит, попробуй догнать. У меня — пузико, у него — прессик", — пошутил Рыкун.
Добавим, что Александр выступал за "Днепр", "Илличевец", "Металлист" и "Ворсклу". Также на его счету 8 матчей за сборную Украины. Рыкун славился своим виденьем поля и замечательными передачами, при этом полузащитник считался довольно "ленивым" (не любил беговую работу).
Ранее "Телеграф" сообщал, что "Металлист" сделал предложение по аргентинскому полузащитнику. Также в харьковский клуб может вернуться Тайсон.
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