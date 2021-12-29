Укр

"У меня пузико, а у него прессик": Легенда "Металлиста" сравнил себя с Лукаку (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Александр Рыкун Новость обновлена 29 декабря 2021, 12:40
Александр Рыкун

Известного украинского экс-футболиста постоянно спрашивают про вес.

Бывший полузащитник сборной Украины и ряда отечественных команд Александр Рыкун имел проблемы с весом, выступая на профессиональном уровне.

Об этом Рыкун рассказал во время интервью на YouTube-канале pressing.

43-летний Александр заявил, что во время профессиональной карьеры его вес достигал 87 кг максимально при оптимальном — в 79-81 кг. Рыкун отметил, что в Европе на вес футболиста не смотрят, приведя в пример Ромелу Лукаку из "Челси".

"Посмотрите на Лукаку. Я не знаю, это что, мешает ему? Там у него, наверное, 100 кг есть. Здоровый, но бежит, попробуй догнать. У меня — пузико, у него — прессик", — пошутил Рыкун.

Ромелу Лукаку на тренировке
Ромелу Лукаку на тренировке

Добавим, что Александр выступал за "Днепр", "Илличевец", "Металлист" и "Ворсклу". Также на его счету 8 матчей за сборную Украины. Рыкун славился своим виденьем поля и замечательными передачами, при этом полузащитник считался довольно "ленивым" (не любил беговую работу).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Металлист" сделал предложение по аргентинскому полузащитнику. Также в харьковский клуб может вернуться Тайсон.

Теги:
#Футбол #ФК Днепр #Сборная Украины #ФК Металлист #Александр Рыкун
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