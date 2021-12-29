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"У мене пузико, а у нього пресик": Легенда "Металіста" порівняв себе з Лукаку (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олександр Рикун Новина оновлена 29 грудня 2021, 12:46
Олександр Рикун

Відомого українського екс-футболіста постійно питають про вагу.

Колишній півзахисник збірної України та низки вітчизняних команд Олександр Рикун мав проблеми із вагою, виступаючи на професійному рівні.

Про це Рикун розповів під час інтерв’ю на YouTube-каналі pressing.

43-річний Олександр заявив, що під час професійної кар’єри його вага досягала 87 кг максимально, оптимальна вага складала 79-81 кг. Рикун зазначив, що в Європі на вагу футболіста не дивляться і навів приклад Ромелу Лукаку з "Челсі".

"Погляньте на Лукаку. Я не знаю, це що, заважає йому? Там у нього, напевно, 100 кг є. Здоровий, але біжить, спробуй наздогнати. У мене пузико, у нього пресик", — пожартував Рикун.

Ромелу Лукаку на тренуванні
Ромелу Лукаку на тренуванні

Додамо, що Олександр виступав за "Дніпро", "Іллічівець", "Металіст" та "Ворсклу". Також на його рахунку 8 матчів за збірну України. Рикун славився своїм баченням поля та чудовими передачами, при цьому півзахисник вважався досить "ледачим" (не любив бігову роботу).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Металіст" зробив пропозицію щодо аргентинського півзахисника. Також у харківський клуб може повернутися Тайсон.

Теги:
#Футбол #ФК Дніпро #Збірна України #ФК Металіст #Олександр Рикун
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