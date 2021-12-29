Футболисты и тренеры выбрали лучшего игрока года в Украине

Динамовцы все остались далеко позади.

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик победил в совместном голосовании игроков и тренеров УПЛ за звание лучшего игрока года в украинском футболе.

По данным опроса "Команды №1", форвард набрал 245 баллов. Также в тройку вошли игроки киевского "Динамо" — Виктор Цыганков (178 баллов) и Николай Шапаренко (173 балла).

Топ-10 футболистов УПЛ в 2021-м по итогам опроса:

1. Артем Довбик ("Днепр-1") – 245 баллов

2. Виктор Цыганков ("Динамо") – 178

3. Николай Шапаренко ("Динамо") – 173

4. Виталий Буяльский ("Динамо") – 161

5. Оливье Тилль ("Ворскла") – 111

6-7. Николай Матвиенко ("Шахтер") – 63

6-7. Дмитрий Ризнык ("Ворскла") – 63

8. Алан Патрик ("Шахтер") – 40

9. Илья Забарный ("Динамо") – 37

10. Александр Пихаленок ("Днепр-1") – 27

Всего в голосовании приняли участие 240 футболистов и все 16 тренеров клубов чемпионата.

В нынешнем сезоне УПЛ Довбик провел 17 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал 5 результативных передач. Летом во время Евро-2020 форвард забил победный мяч в ворота Швеции (2:1) и вывел сборную Украины в 1/4 финала Евро-2020.

Ранее Довбик рассказывал, как во время сборов в "Волыни" его заставляли пить овес.