Футболисты и тренеры выбрали лучшего игрока года в Украине
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Динамовцы все остались далеко позади.
Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик победил в совместном голосовании игроков и тренеров УПЛ за звание лучшего игрока года в украинском футболе.
По данным опроса "Команды №1", форвард набрал 245 баллов. Также в тройку вошли игроки киевского "Динамо" — Виктор Цыганков (178 баллов) и Николай Шапаренко (173 балла).
Топ-10 футболистов УПЛ в 2021-м по итогам опроса:
1. Артем Довбик ("Днепр-1") – 245 баллов
2. Виктор Цыганков ("Динамо") – 178
3. Николай Шапаренко ("Динамо") – 173
4. Виталий Буяльский ("Динамо") – 161
5. Оливье Тилль ("Ворскла") – 111
6-7. Николай Матвиенко ("Шахтер") – 63
6-7. Дмитрий Ризнык ("Ворскла") – 63
8. Алан Патрик ("Шахтер") – 40
9. Илья Забарный ("Динамо") – 37
10. Александр Пихаленок ("Днепр-1") – 27
Всего в голосовании приняли участие 240 футболистов и все 16 тренеров клубов чемпионата.
В нынешнем сезоне УПЛ Довбик провел 17 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал 5 результативных передач. Летом во время Евро-2020 форвард забил победный мяч в ворота Швеции (2:1) и вывел сборную Украины в 1/4 финала Евро-2020.
Ранее Довбик рассказывал, как во время сборов в "Волыни" его заставляли пить овес.
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