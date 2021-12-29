Футболісти та тренери обрали найкращого гравця року в Україні

Динамівці всі залишилися далеко позаду.

Нападник "Дніпра-1" Артем Довбик переміг у спільному голосуванні гравців та тренерів УПЛ за звання найкращого гравця року в українському футболі.

За даними опитування "Команда №1", форвард набрав 245 балів. Також у трійку увійшли гравці київського "Динамо" — Віктор Циганков (178 балів) та Микола Шапаренко (173 бали).

Топ-10 футболістів УПЛ у 2021-му за підсумками опитування:

1. Артем Довбик ("Дніпро-1") – 245 балів

2. Віктор Циганков ("Динамо") – 178

3. Микола Шапаренко ("Динамо") – 173

4. Віталій Буяльський ("Динамо") – 161

5. Олів’є Тілль ("Ворскла") – 111

6-7. Микола Матвієнко ("Шахтар") – 63

6-7. Дмитро Різник ("Ворскла") – 63

8. Алан Патрік ("Шахтар") – 40

9. Ілля Забарний ("Динамо") – 37

10. Олександр Пихаленок ("Дніпро-1") – 27

Загалом у голосуванні взяли участь 240 футболістів та усі 16 тренерів клубів чемпіонату.

Цього сезону УПЛ Довбик провів 17 матчів, у яких забив 14 м’ячів і віддав 5 результативних передач. Влітку під час Євро-2020 форвард забив переможний м’яч у ворота Швеції (2:1) та вивів збірну України до 1/4 фіналу Євро-2020.

Раніше Довбик розповідав, як під час зборів у "Волині" його примушували пити овес.