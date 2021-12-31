Укр

Путин присвоил гражданство России украинскому специалисту из "Зенита"

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Владимир Лавский Владимир Лавский
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Евгений Кошелев. Новость обновлена 31 декабря 2021, 09:30
Евгений Кошелев.

Еще один украинец отказался от своих корней.

Президент Владимир Путин присвоил гражданство России Евгению Кошелеву, который работает начальником команды "Зенит", сообщает Р-Спорт".

Кроме него, российский паспорт получил бразильский помощник главного тренера питерцев Сергея Семака, Вильям Оливейра.

Кошелев работает в "Зените" с 2009 года, до этого занимаясь административной работой в академии футбольного клуба "Шахтер". В Санкт-Петербурге Кошелев сначала был заместителем директора академии клуба, позже стал начальником команды.

Как ранее сообщал "Телеграф", защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий может покинуть клуб из Санкт-Петербурга.

На данный момент стороны не проводили переговоров о продлении контракта, однако не исключено, что вернуться к этому вопросу в январе. Текущее соглашение Ракицкого с клубом истекает следующим летом.

Ракицкий перешел в питерский клуб зимой 2019 года, и вместе с "Зенитом" дважды становился чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В "Зените" уже определились с приоритетной кандидатурой на замену украинцу.

Теги:
#ФК Зенит #Владимир Путин #РПЛ #Российское гражданство
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