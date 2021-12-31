Путін присвоїв громадянство Росії українському фахівцю із "Зеніта"

Ще один українець відмовився від свого коріння.

Президент Володимир Путін присвоїв громадянство Росії Євгену Кошелєву, який працює начальником команди "Зеніт", повідомляє Р-Спорт.

Окрім нього, російський паспорт отримав бразильський помічник головного тренера пітерців Сергія Семака Вільям Олівейра.

Кошелєв працює у "Зеніті" з 2009 року, до цього займаючись адміністративною роботою в академії футбольного клубу "Шахтар". У Санкт-Петербурзі Кошелєв спочатку був заступником директора академії клубу, пізніше став начальником команди.

Як раніше повідомляв "Телеграф", захисник "Зеніту" Ярослав Ракицький може залишити клуб із Санкт-Петербурга.

На даний момент сторони не проводили переговорів щодо продовження контракту, проте не виключено, що повернутись до цього питання у січні. Поточна угода Ракицького з клубом спливає наступного літа.

Ракицький перейшов до пітерського клубу взимку 2019 року, і разом із "Зенітом" двічі ставав чемпіоном Росії та володарем Кубка країни.

У "Зеніті" вже визначилися із пріоритетною кандидатурою на заміну українцю.