Бывший футболист сборной Украины поздравил братьев из России видео с Путиным

Украинец поздравил своих российских друзей с Новым годом.

Экс-футболист юношеской сборной Украины U-19 Олег Мищенко, который недавно рассказал, что не жалеет о переходе в российский клуб в 2016 году, поделился видео с новогодним поздравлением президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает obozrevatel.

По информации источника, Олег, который сейчас работает детским тренером в Полтаве, у себя в закрытом профиле Instagram опубликовал сторис с новогодним поздравлением Путина. При этом Мищенко отметил нескольких российских футболистов, с которыми он пересекался в пермском "Амкаре".

"С Новым годом, братья!", — подписал видео Мищенко, который тегнул футболистов Брайана Идову, Дмитрия Хомича, Михаила Костюкова, Роланда Гиголаева и Георгия Джикию.

Добавим, что Мищенко в интервью fanday рассказывал, что зарабатывал в "Амкаре" 30 тысяч долларов, а в Перми у него сложились дружеские отношения со многими россиянами. Также он заявил, что относится к России нейтрально, а спорт — в не политики.

Напомним, Мищенко защищал цвета пермского "Амкара" с 2016 по 2017 годы. Олег является воспитанником киевского "Динамо". В свое время он находился на просмотре в римской "Роме".

Добавим, что пользователей сети смутил неестественно толстый живот Владимира Путина во время новогоднего обращения к россиянам.