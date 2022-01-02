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Колишній футболіст збірної України привітав братів із Росії відео з Путіним

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олег Міщенко та Артем Громов на фоні Кремля Новина оновлена 02 січня 2022, 12:50
Олег Міщенко та Артем Громов на фоні Кремля

Українець привітав своїх російських друзів з Новим роком.

Екс-футболіст юнацької збірної України U-19 Олег Міщенко, який нещодавно розповів, що не шкодує про перехід до російського клубу у 2016 році, поділився відео з новорічним привітанням президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє obozrevatel.

За інформацією джерела, Олег, який зараз працює дитячим тренером у Полтаві, у себе у закритому профілі Instagram опублікував сторіс з новорічним привітанням Путіна. При цьому Міщенко відзначив кількох російських футболістів, з якими він перетинався у пермському "Амкарі".

"З Новим роком, брати!", — підписав відео Міщенко, який тегнув футболістів Брайана Ідову, Дмитра Хоміча, Михайла Костюкова, Роланда Гіголаєва та Георгія Джикію.

Додамо, що Міщенко в інтерв’ю fanday розповідав, що заробляв у "Амкарі" 30 тисяч доларів, а у Пермі у нього склалися дружні стосунки з багатьма росіянами. Також він заявив, що ставиться до Росії нейтрально, а спорт — поза політикою.

Нагадаємо, Міщенко захищав кольори пермського "Амкара" з 2016 до 2017 року. Олег є вихованцем київського "Динамо". Свого часу він перебував на перегляді в римській "Ромі".

Додамо, що користувачів мережі збентежив неприродно товстий живіт Володимира Путіна під час новорічного звернення до росіян.

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#Футбол
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