Укр

"Бавария" сенсационно проиграла с 16-летним рекордсменом в составе (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Пауль Ваннер вышел на замену Новость обновлена 08 января 2022, 13:34
Пауль Ваннер вышел на замену

Мюнхенский клуб потерпел поражение.

В 18-м туре чемпионата Германии сезона 2021/22 "Бавария", которая завершила еврокубковую кампанию киевского "Динамо", провела домашний поединок против "Боруссии" М. Встреча состоялась в Мюнхене на "Альянц Арене" и завершилась неожиданным поражением хозяев со счетом 1:2.

Мюнхенцы начали здорово — на 18-й минуте Роберт Левандовски открыл счет. Однако еще в первом тайме Флориан Нойхаус и Штефан Лайнер принесли гостям успех.

Примечательно, что в этой игре в составе "Баварии" на поле появился атакующий полузащитник Пауль Ваннер. Он стал самым молодым игроком в истории "Красных" в Бундеслиге, выйдя на замену в возрасте 16 лет и 15 дней. Ранее рекорд "Баварии" принадлежал Джамалу Мусаиле (17 лет и 115 дней). А самым молодым футболистом в истории чемпионата Германии является Юссуфа Мукоко из дортмундской "Боруссии" (16 лет и 1 день).

Видео действий Ваннера в игре:

Видеообзор матча "Бавария" — "Боруссия" М:

Это поражение никак не повлияло на расстановку сил в немецком первенстве. "Бавария" с 43 очками уверенно лидирует, "Боруссия" (М) — 11-я.

Ранее "Телеграф" сообщал, что игрок "Баварии" покинул поле прямо во время игры по нужде.

Теги:
#Футбол #ФК Бавария #Бундеслига #ФК Боруссия М
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