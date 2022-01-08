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"Баварія" сенсаційно програла із 16-річним рекордсменом у складі (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Пауль Ваннер вийшов на заміну Новина оновлена 08 січня 2022, 13:34
Пауль Ваннер вийшов на заміну

Мюнхенський клуб зазнав поразки.

У 18-му турі чемпіонату Німеччини сезону 2021/22 "Баварія", яка завершила єврокубкову кампанію київського "Динамо", провела домашній поєдинок проти "Борусії" М. Зустріч відбулася в Мюнхені на "Альянці Арені" і завершилася несподіваною поразкою "Червоних" з рахунком 1:2.

Мюнхенці почали чудово — на 18-й хвилині Роберт Левандовські відкрив рахунок. Проте ще в першому таймі Флоріан Нойхаус та Штефан Лайнер принесли гостям успіх.

Примітно, що у цій грі у складі "Баварії" на полі з’явився атакувальний півзахисник Пауль Ваннер. Він став наймолодшим гравцем в історії "Червоних" у Бундеслізі, вийшовши на заміну у віці 16 років та 15 днів. Раніше рекорд "Баварії" належав Джамалу Мусаїлі (17 років та 115 днів). А наймолодшим футболістом в історії чемпіонату Німеччини є Юссуфа Мукоко з дортмундської "Боруссії" (16 років та 1 день).

Відео дій Ваннера у грі:

Відеоогляд матчу "Баварія" — "Боруссія" М:

Ця поразка ніяк не вплинула на розклад сил у німецькій першості. "Баварія" з 43 очками впевнено лідирує, "Боруссія" (М) — 11-та.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що гравець "Баварії" залишив поле прямо під час гри через поклик природи.

Теги:
#Футбол #ФК Баварія #Бундесліга #ФК Боруссія М
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