Первый подиум в сезоне: Украина выиграла "бронзу" на Кубке мира по биатлону (видео)

Украинцы наконец-то поднялись на пьедестал почета.

В субботу, 8 января, в немецком Оберхофе в рамках 5-го этапа Кубка мира по биатлону следом за смешанной эстафетой состоялся одиночный микст, который принес Украине неожиданную медаль. "Бронзу" завоевали Артем Тищенко и Дарья Блашко.

Об этом сообщает официальная страничка Кубка мира по биатлону в Twitter.

Тищенко и Блашко в тяжелых погодных условиях (ветер усилился перед самым стартом соревнований) показали неплохую стрельбу, хоть и не обошлись без дополнительных патронов, и добыли первую медаль для Украины в сезоне 2021/22. До этого наши спортсмены финишировали ниже третьего места.

Добавим, что победу в одиночном миксте добыли россияне, а второе место осталось за австрийцами.

Результаты одиночной смешанной эстафеты в Оберхофе:

Результаты одиночной смешанной эстафеты в Оберхофе

Полные результаты соревнований.

Видео церемонии награждения:

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина (Кайшева) опозорилась во время спринтерской гонки в Оберхофе. Спортсменка призналась, что из-за усталости забыла пробежать штрафной круг.