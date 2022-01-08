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Перший подіум у сезоні: Україна виграла "бронзу" на Кубку світу з біатлону (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Артем Тищенко та Дар’я Блашко Новина оновлена 08 січня 2022, 17:37
Артем Тищенко та Дар’я Блашко

Українці нарешті піднялися на п’єдестал пошани.

У суботу, 8 січня, у німецькому Оберхофі в рамках 5-го етапу Кубка світу з біатлону слідом за змішаною естафетою відбувся одиночний мікст, який приніс Україні несподівану медаль. "Бронзу" завоювали Артем Тищенко та Дар’я Блашко.

Про це повідомляє офіційна сторінка Кубка світу з біатлону у Twitter.

Тищенко та Блашко у важких погодних умовах (вітер посилився перед самим стартом змагань) показали непогану стрільбу, хоч і не обійшлися без додаткових набоїв, та здобули першу медаль для України у сезоні 2021/22. До цього наші спортсмени фінішували нижче третього місця.

Додамо, що перемогу в одиночному міксті здобули росіяни, а друге місце залишилося за австрійцями.

Результати одиночної змішаної естафети в Оберхофі:

Результати одиночної змішаної естафети в Оберхофі
Результати одиночної змішаної естафети в Оберхофі

Повні результати змагань.

Відео церемонії нагородження:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська біатлоністка Уляна Нігматулліна (Кайшева) зганьбилася під час спринтерських перегонів в Оберхофі. Спортсменка зізналася, що через втому забула пробігти штрафний круг.

Теги:
#Біатлон #Збірна України з біатлону
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