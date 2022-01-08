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Український біатлоніст осоромився в естафеті на Кубку світу

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Артем Прима Новина оновлена 08 січня 2022, 15:32
Артем Прима

Спортсмен невдало провів першу стрільбу.

У суботу, 8 січня, у німецькому Оберхофі, де днями у спринтерських перегонах зганьбилася російська біатлоністка, відбулася змішана естафета, в якій "порадував" публіку український біатлоніст Артем Прима.

Про це повідомляє tribuna.

Повідомляється, що на першій стрільбі український біатлоніст під’їхав до чужого килимка. Прима, усвідомивши свою помилку, перемістився на своє місце, але закінчив стрільбу останнім із 24 команд, використавши три додаткові патрони.

Додамо, що Україну у змішаній естафеті представляли також Дмитро Підручний, Валентина Семеренко та Юлія Джима, а "Жовто-сині" посіли десяте місце. Перемогу у змаганнях здобули норвежці.

Результати змішаної естафети в Оберхофі:

Результати змішаної естафети в Оберхофі
Результати змішаної естафети в Оберхофі

Додамо, що 8 січня на 5 етапі Кубка світу відбудеться ще одна гонка — одиночна змішана естафета. Старт перегонів заплановано на 15:45 за київським часом, а Україну в одиночному міксті представлять Дар’я Блашко та Артем Тищенко.

Раніше "Телеграф" повідомляв про кумедні фейли російських біатлоністів на Кубку світу.

Теги:
#Біатлон #Артем Прима
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