Укр

Сабо "уколол" Луческу из-за "нового Шевченко"

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Йожеф Сабо и Мирча Луческу Новость обновлена 09 января 2022, 13:44
Йожеф Сабо и Мирча Луческу

Футбольный эксперт сделал выпад в сторону "Мистера".

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал нынешнего менеджера "Бело-синих" Мирчу Луческу из-за Владислава Супряги, который может оказаться в Серии А в ближайшее время.

Соответствующее интервью футбольного эксперта доступно на footboom.

По словам Сабо, Владислав не может раскрыться в "Динамо" из-за отсутствия доверия со стороны Луческу. Йожеф винит именно румынского специалиста в плохой игровой форме Супряги, которого в СМИ прозвали "новым Шевченко". Экс-тренер сборной Украины отметил, что Луческу стоило давать Владиславу больше игрового времени, а не выпускать на 15-20 минут.

"Возможно, Супряге не доверяют в полной мере. Разве 15-20 минут, проведенных на поле, это шанс? Мирча Луческу выпускал Супрягу на поле, а он никакой. Его тут же усаживали на скамейку запасных. Это его убивает. Думаю, есть вина Луческу в том, что Владислав не заиграл в "Динамо"", — считает Сабо.

В сезоне 2021/22 21-летний Владислав сыграл всего 6 матчей за киевлян во всех турнирах и голевыми действиями отметиться не сумел.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" не захотело отдавать футболиста в чемпионат Словакии за большие деньги.

Теги:
#Футбол #Мирча Луческу #Йожеф Сабо #Владислав Супряга
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