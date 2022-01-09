Сабо "уколов" Луческу через "нового Шевченка"

Футбольний експерт зробив випад у сторону "Містера".

Екс-тренер "Динамо" та збірної України Йожеф Сабо розкритикував нинішнього менеджера "Біло-синіх" Мірчу Луческу через Владислава Супрягу, який може опинитися в Серії А найближчим часом.

Відповідне інтерв’ю футбольного експерта доступне на footboom.

За словами Сабо, Владислав не може розкритися у "Динамо" через відсутність довіри з боку Луческу. Йожеф звинувачує саме румунського спеціаліста в поганій ігровій формі Супряги, якого у ЗМІ прозвали "новим Шевченком". Екс-тренер збірної України зазначив, що Луческу варто було давати Владиславу більше ігрового часу, а не випускати на 15-20 хвилин.

"Можливо, Супрязі не довіряють повною мірою. Хіба 15-20 хвилин, проведених на полі, це шанс? Мірча Луческу випускав Супрягу на поле, а він ніякий. Його одразу відправляли на лаву запасних. Це його вбиває. Думаю, є вина Луческу у тому, що Владислав не заграв у "Динамо"", — вважає Сабо.

У сезоні 2021/22 21-річний Владислав зіграв лише 6 матчів за киян у всіх турнірах та гольовими діями відзначитися не зумів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Динамо" не захотіло віддавати футболіста до чемпіонату Словаччини за великі гроші.