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Украинский клуб опозорился, презентуя новичка (фото)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Дуглас Бергквист Новость обновлена 11 января 2022, 14:45
Дуглас Бергквист

Не все оценили положительно действия одесского клуба в соцсетях.

Одесский "Черноморец", который недавно подписал именитого украинского тренера, оригинально представил шведского новичка команды Дугласа Бергквиста.

Соответсвующее фото доступно на официальной страничке "Моряков" в Instagram.

На опубликованной фотографии новичка максимально неаккуратно "черно-синими" полосами зарисована прежняя игровая форма Дугласа, а поверх нанесена надпись "Черноморец". Также в подписи под фото пресс-служба клуба обыграла название прежней команды 28-летнего шведа — ФК "Кальмар". Кроме того, в одесском клубе призвали комментаторов заучить сложную для выговаривания фамилию Дугласа.

"В Турции в составе команды был обнаружен швед Дуглас Бергквист. Четыре согласных в фамилии подряд – это заявка на успех для любого футбольного комментатора. Дуглас перешел в "Черноморец" из шведского ФК "Кальмар". Игра началась! Красный – стой. Зеленый – тоже стой. Черно-синий – иди!" — написано под постом с фото.

Добавим, что в комментариях под постом пользователи призвали оформить трансфер дизайнера. Однако нашлись и те, которым понравился такой подход клуба в соцсетях.

Реакция болельщиков Черноморца на презентацию Дугласа Бергквиста
Реакция болельщиков Черноморца на презентацию Дугласа Бергквиста

Ранее "Телеграф" сообщал, что игра "Черноморца" с "Динамо" вызвала истерику у известного комментатора.

Теги:
#Футбол #ФК Черноморец
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