Український клуб зганьбився, презентуючи новачка (фото)

Не всі позитивно оцінили дії одеського клубу в соцмережах.

Одеський "Чорноморець", який нещодавно підписав іменитого українського тренера, оригінально представив шведського новачка команди Дугласа Бергквіста.

Відповідне фото доступне на офіційній сторінці "Моряків" в Instagram.

На опублікованій фотографії новачка максимально неакуратно "чорно-синіми" смугами замальована колишня ігрова форма Дугласа, а поверх нанесено напис "Чорноморець". Також у підписі під фото прес-служба клубу обіграла назву колишньої команди 28-річного шведа — ФК "Кальмар". Крім того, в одеському клубі закликали коментаторів завчити складне для вимовляння прізвище Дугласа.

"У Туреччині у складі команди був виявлений швед Дуглас Бергквіст. Чотири приголосних у прізвищі поспіль – це заявка на успіх для будь-якого футбольного коментатора. Дуглас перейшов до "Чорноморця" зі шведського ФК "Кальмар". Гра почалася! Червоний – стій. Зелений – теж стій. Чорно-синій — йди!" — написано під постом з фото.

Додамо, що у коментарях під постом користувачі закликали оформити трансфер дизайнера. Проте знайшлися й ті, яким сподобався такий підхід клубу у соцмережах.

Реакція вболівальників Чорноморця на презентацію Дугласа Бергквіста

Раніше "Телеграф" повідомляв, що гра "Чорноморця" з "Динамо" викликала істерику у відомого коментатора.