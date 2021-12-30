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Відомий український тренер, який відмовився від роботи в Росії, очолив "Чорноморець"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Роман Григорчук Новина оновлена 30 грудня 2021, 13:54
Роман Григорчук

Одеський клуб отримав топового наставника.

Відомий український фахівець Роман Григорчук офіційно очолив одеський "Чорноморець", який опинився в епіцентрі скандалу після "домашнього" матчу 15-го туру УПЛ з "Динамо" (1:6).

Про це повідомляє офіційний сайт одеського клубу.

"Чорноморець" оголосив про підписання 3-річної угоди з Григорчуком. Крім того, "Моряки" підписали договір з новим генеральним партнером команди — групою компаній VERTEX UNITED.

56-річний Роман заявив, що дуже радий повернутися до Одеси (раніше він тренував команду у 2010-2014 роках), а також привітав усіх уболівальників "Чорноморця" зі святами.

"Разом з новим тренерським штабом робитимемо все, щоб наступного року вболівальники команди мали більше позитивних емоцій", — заявив Григорчук.

Нагадаємо, раніше команду тренував Юрій Мороз.

Юрій Мороз
Юрій Мороз

Додамо, що після 2014 року Григорчук мав пропозиції щодо роботи в Росії, проте категорично відкинув їх. Про це фахівець розповів у інтерв’ю Вацко Live у грудні 2020 року.

"Наразі я заявляю, що перехід у чемпіонат Росії для мене неможливий. Все", — говорив тоді Роман.

Дивитись з 42:00.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в українському футболі може змінитись регламент через ситуацію з орендованими "динамівцями" в "Чорноморці".

Теги:
#Футбол #Одеса #ФК Чорноморець #Роман Григорчук
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