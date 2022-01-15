Футболисты "Динамо" после праздников заявились с лишним весом

Отпуск удался.

В пятницу, 14 января, киевское "Динамо", которое вновь получило предложение по форварду Владиславе Супряге, вышло из отпуска. Врач первой команды Анатолий Жучка оценил, с какими кондициями игроки вернулись в клуб после новогодних праздников.

Соответсвующее интервью доступно на официально сайте "Бело-синих".

Перед тренировками футболисты проходят обязательный медосмотр. Врач "Динамо" отметил, что у некоторых игроков есть проблемы с лишним весом, в частности это проявляется у тех, кто склонен к такому явлению. Фамилий доктор первой команды не называл.

"Динамо" проходит медосмотр

"У тех, кто склонен к этому, думаю, лишний вес есть. Визуально все выглядят хорошо, так же, как перед отпуском, а точно об этом узнаем уже на базе, когда измерим. Те, у кого есть лишний вес, знают и борются с ним", — цитирует Анатолия сайт киевского клуба.

Добавим, что уже 17 января Мирча Луческу и Ко отправятся на первый сбор в Испании. Там у "Бело-синих" запланировано 4 спарринга.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России отказались почтить память Валерия Лобановского после смерти легендарного тренера.