Футболісти "Динамо" після свят заявилися із зайвою вагою
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Відпустка вдалася.
У п’ятницю, 14 січня, київське "Динамо", яке знову отримало пропозицію щодо форварда Владислава Супряги, вийшло з відпустки. Лікар першої команди Анатолій Жучка оцінив, з якими кондиціями гравці повернулися до клубу після новорічних свят.
Відповідне інтерв’ю є на офіційному сайті "Біло-синіх".
Перед тренуваннями футболісти проходять обов’язковий медогляд. Лікар "Динамо" зазначив, що деякі гравці мають проблеми із зайвою вагою, зокрема це проявляється у тих, хто схильний до такого явища. Прізвищ доктор першої команди не називав.
"У тих, хто схильний до зайвої ваги, думаю, вона є. Візуально усі виглядають добре, так само, як і перед відпусткою, а точно про це дізнаємося вже на базі, коли виміряємо. Ті, хто має зайву вагу, про це знає та бореться з нею", — цитує Анатолія сайт київського клубу.
Додамо, що вже 17 січня Мірча Луческу та Ко вирушать на перший збір до Іспанії. Там у "Біло-синіх" заплановано 4 спаринги.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Росії відмовилися вшанувати пам’ять Валерія Лобановського після смерті легендарного тренера.