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Футболісти "Динамо" після свят заявилися із зайвою вагою

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Анатолій Жучка Новина оновлена 15 січня 2022, 10:42
Анатолій Жучка

Відпустка вдалася.

У п’ятницю, 14 січня, київське "Динамо", яке знову отримало пропозицію щодо форварда Владислава Супряги, вийшло з відпустки. Лікар першої команди Анатолій Жучка оцінив, з якими кондиціями гравці повернулися до клубу після новорічних свят.

Відповідне інтерв’ю є на офіційному сайті "Біло-синіх".

Перед тренуваннями футболісти проходять обов’язковий медогляд. Лікар "Динамо" зазначив, що деякі гравці мають проблеми із зайвою вагою, зокрема це проявляється у тих, хто схильний до такого явища. Прізвищ доктор першої команди не називав.

"Динамо" проходить медогляд

"У тих, хто схильний до зайвої ваги, думаю, вона є. Візуально усі виглядають добре, так само, як і перед відпусткою, а точно про це дізнаємося вже на базі, коли виміряємо. Ті, хто має зайву вагу, про це знає та бореться з нею", — цитує Анатолія сайт київського клубу.

Додамо, що вже 17 січня Мірча Луческу та Ко вирушать на перший збір до Іспанії. Там у "Біло-синіх" заплановано 4 спаринги.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Росії відмовилися вшанувати пам’ять Валерія Лобановського після смерті легендарного тренера.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ)
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