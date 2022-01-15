"Двойник" Зинченко принес "Ман Сити" победу над "Челси" (видео)

"Горожане" идут к титулу.

В субботу, 15 января, "Манчестер Сити", который недавно со скандалом обыграл "Арсенал" (1:2), следом переиграл еще одну лондонскую команду — "Челси". Встреча, проходившая на стадионе "Этихад", завершилась со счетом 1:0.

Победу "Ман Сити" принес точный удар лидера команды бельгийца Кевина Де Брюйне. На 70-й минуте центрального поединка 22-го тура чемпионата Англии сезона 2021/22 Кевин дальним ударом поразил ворота лондонцев.

Видео гола Кевина Де Брюйне в матче "Манчестер Сити" — "Челси":

Полный видеообзор встречи "Манчестер Сити" — "Челси":

Добавим, Де Брюйне внешне очень похож на своего одноклубника украинца Александра Зинченко. К слову, "Зина" пропускал этот поединок из-за повреждения.

Этот успех позволил "Манчестер Сити" (56 очков) оторваться от преследователей в турнирной таблице АПЛ, "Челси" (43 очка) — второй. В следующем туре "Горожане" сыграют в гостях с "Саутгемптоном" (22.01.2022), а "Синие" — с "Брайтоном" (18.01.2022).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зинченко пропустил игру с "Канонирами" в начале января из-за коронавируса.