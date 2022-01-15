Рус

"Двійник" Зінченка приніс "Ман Сіті" перемогу над "Челсі" (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
56
"Манчестер Сіті" — "Челсі" Новина оновлена 15 січня 2022, 17:42
"Манчестер Сіті" — "Челсі"

"Городяни" йдуть до титулу.

У суботу, 15 січня, "Манчестер Сіті", який нещодавно зі скандалом обіграв "Арсенал" (1:2), слідом переграв ще одну лондонську команду — "Челсі". Зустріч на стадіоні "Етіхад" завершилася з рахунком 1:0.

Перемогу "Ман Сіті" приніс точний удар лідера команди бельгійця Кевіна Де Брюйне. На 70-й хвилині центрального поєдинку 22 туру чемпіонату Англії сезону 2021/22 Кевін ударом з дальньої дистанції вразив ворота лондонців.

Відео голу Кевіна Де Брюйне у матчі "Манчестер Сіті" — "Челсі":

Повний відеоогляд зустрічі "Манчестер Сіті" — "Челсі":

Додамо, Де Брюйне зовні дуже схожий на свого одноклубника українця Олександра Зінченка. До слова, "Зіна" пропускав цей поєдинок через пошкодження.

Цей успіх дозволив "Манчестер Сіті" (56 очок) відірватися від переслідувачів у турнірній таблиці АПЛ, "Челсі" (43 очки) — другий. У наступному турі "Городяни" зіграють у гостях із "Саутгемптоном" (22.01.2022), а "Сині" — з "Брайтоном" (18.01.2022).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Зінченко пропустив гру з "Канонірами" на початку січня через коронавірус.

Теги:
#Футбол #ФК Манчестер Сіті #ФК Челсі #АПЛ
В Альянсі заявили про підтримку України
Світ
Хочеш миру – готуйся до війни: посол України при НАТО оцінила ризик нападу Росії
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
В Альянсі заявили про підтримку України
Хочеш миру – готуйся до війни: посол України при НАТО оцінила ризик нападу Росії
Дата публікації
Категорія
Погода в Україні
На Україну насуваються сніг та хрещенські морози: де буде найхолодніше
Дата публікації
Категорія
Андрій Шевченко
Шевченко втратив роботу у "Дженоа"
Дата публікації
Категорія
Хімікати потрапляють у повітря
Окупанти довели Донбас до межі екологічної катастрофи — розвідка
Дата публікації
Категорія
Олег Данченко
Футболіст Данченко, який втратив дружину, захоплювався Ракицьким і "мирив" Україну з агресором