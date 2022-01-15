"Двійник" Зінченка приніс "Ман Сіті" перемогу над "Челсі" (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 56
"Городяни" йдуть до титулу.
У суботу, 15 січня, "Манчестер Сіті", який нещодавно зі скандалом обіграв "Арсенал" (1:2), слідом переграв ще одну лондонську команду — "Челсі". Зустріч на стадіоні "Етіхад" завершилася з рахунком 1:0.
Перемогу "Ман Сіті" приніс точний удар лідера команди бельгійця Кевіна Де Брюйне. На 70-й хвилині центрального поєдинку 22 туру чемпіонату Англії сезону 2021/22 Кевін ударом з дальньої дистанції вразив ворота лондонців.
Відео голу Кевіна Де Брюйне у матчі "Манчестер Сіті" — "Челсі":
Повний відеоогляд зустрічі "Манчестер Сіті" — "Челсі":
Додамо, Де Брюйне зовні дуже схожий на свого одноклубника українця Олександра Зінченка. До слова, "Зіна" пропускав цей поєдинок через пошкодження.
Цей успіх дозволив "Манчестер Сіті" (56 очок) відірватися від переслідувачів у турнірній таблиці АПЛ, "Челсі" (43 очки) — другий. У наступному турі "Городяни" зіграють у гостях із "Саутгемптоном" (22.01.2022), а "Сині" — з "Брайтоном" (18.01.2022).
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Зінченко пропустив гру з "Канонірами" на початку січня через коронавірус.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-