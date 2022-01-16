Укр

В России прошел бой между мужчиной и женщиной (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Александр Пистолетов - Александра Мамаха Новость обновлена 16 января 2022, 14:01
Александр Пистолетов - Александра Мамаха

Фрик-бои становятся все популярнее.

На днях в РФ поп-ММА промоушен Epic Fighting Championship организовал бой между стриптизером Александром Пистолетовым и блогершой Сашей Мамахой.

Соответсвующее видео появилось на официальном YouTube-канале организации.

Поединок прошел весьма необычно. Пистолетов проводил удушающий прием, а в какой-то момент на него набросился мужчина. В итоге нарушителя увели из клетки, а поединок завершился победой Александра. Однако проигравшая сторона настояла на немедленном реванше. Второй бой также прошел при доминировании мужчины, однако судьи отдали спорную победу Мамахе. Таким образом, в их противостоянии счет стал ничейным.

Добавим, что блогерша весит почти в два раза больше Пистолетова. Кроме того, она намного моложе.

Александр Пистолетов - Александра Мамаха
Александр Пистолетов - Александра Мамаха

Внимание, на видео пресутсвуют нецензурная лексика.

Лучшие моменты боя Александр Пистолетов — Александра Мамаха:

Полное видео боя Александр Пистолетов — Александра Мамаха:

Добавим, что фрик-бои в России вышли на новый уровень. Недавно актер Алексей Панин сразился с внуком Аллы Пугачевой Никитой Пресняковым. Также весьма популярны в сети бои Никиты Джигурды.

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#Смешанные единоборства
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