В России прошел бой между мужчиной и женщиной (видео)
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Фрик-бои становятся все популярнее.
На днях в РФ поп-ММА промоушен Epic Fighting Championship организовал бой между стриптизером Александром Пистолетовым и блогершой Сашей Мамахой.
Соответсвующее видео появилось на официальном YouTube-канале организации.
Поединок прошел весьма необычно. Пистолетов проводил удушающий прием, а в какой-то момент на него набросился мужчина. В итоге нарушителя увели из клетки, а поединок завершился победой Александра. Однако проигравшая сторона настояла на немедленном реванше. Второй бой также прошел при доминировании мужчины, однако судьи отдали спорную победу Мамахе. Таким образом, в их противостоянии счет стал ничейным.
Добавим, что блогерша весит почти в два раза больше Пистолетова. Кроме того, она намного моложе.
Внимание, на видео пресутсвуют нецензурная лексика.
Лучшие моменты боя Александр Пистолетов — Александра Мамаха:
Полное видео боя Александр Пистолетов — Александра Мамаха:
Добавим, что фрик-бои в России вышли на новый уровень. Недавно актер Алексей Панин сразился с внуком Аллы Пугачевой Никитой Пресняковым. Также весьма популярны в сети бои Никиты Джигурды.
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