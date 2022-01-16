Рус

У Росії пройшов бій між чоловіком та жінкою (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
172
Олександр Пістолетов — Олександра Мамаха Новина оновлена 16 січня 2022, 14:01
Олександр Пістолетов — Олександра Мамаха

Фрік-бої стають все популярнішими.

Днями у РФ поп-ММА промоушен Epic Fighting Championship організував бій між стриптизером Олександром Пістолетовим і блогершою Сашею Мамахою.

Відповідне відео з’явилося на офіційному YouTube-каналі організації.

Поєдинок пройшов дуже незвично. Пістолетов проводив задушливий прийом, а якоїсь миті на нього накинувся чоловік. У результаті порушника вивели з клітки, а поєдинок завершився перемогою Олександра. Проте сторона, що програла, наполягла на негайному реванші. Другий бій також пройшов при домінуванні чоловіка, однак судді віддали спірну перемогу Саші. Таким чином, у їхньому протистоянні рахунок став нічийним.

Додамо, що блогерша важить майже вдвічі більше за Пістолетова. Крім того, вона набагато молодша.

Олександр Пістолетов — Олександра Мамаха
Олександр Пістолетов — Олександра Мамаха

Увага, на відео є нецензурна лексика.

Найкращі моменти бою Олександр Пістолетов — Олександра Мамаха:

Повне відео бою Олександр Пістолетов — Олександра Мамаха:

Додамо, що фрік-бої у Росії вийшли на новий рівень. Нещодавно актор Олексій Панін бився з онуком Алли Пугачової Микитою Пресняковим. Також дуже популярні в мережі бої Нікіти Джигурди.

Теги:
#Змішані єдиноборства
При сходженні на Говерлу загинула Олена Стодола з Южного
В регіонах
Була стоматологом і любила спорт: що відомо про 57-річну жінку, яка загинула в Карпатах (фото)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
При сходженні на Говерлу загинула Олена Стодола з Южного
Була стоматологом і любила спорт: що відомо про 57-річну жінку, яка загинула в Карпатах (фото)
Дата публікації
Категорія
На Водохреща в Україні стихне вітер та пануватиме переважно суха погода
Синоптики пообіцяли українцям приємний сюрприз на Водохреща
Дата публікації
Категорія
Дмитро Пєсков вимагає від України пояснень щодо ситуації на кордонах
Росія після погроз щодо НАТО заявила про небезпеку з боку України: подробиці
Дата публікації
Категорія
Селищний голова Славського відповів на критику Майкла Щура
Мер Славського відповів з приводу жахливого сервісу, але йому знову дісталося
Дата публікації
Категорія
Батьки українських школярів продовжують нагнітати
Клопотенко вступив у суперечку з підписницею через "голодних дітей в українських школах": "Якщо ви незадоволені, то..."