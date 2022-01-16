У Росії пройшов бій між чоловіком та жінкою (відео)

Фрік-бої стають все популярнішими.

Днями у РФ поп-ММА промоушен Epic Fighting Championship організував бій між стриптизером Олександром Пістолетовим і блогершою Сашею Мамахою.

Відповідне відео з’явилося на офіційному YouTube-каналі організації.

Поєдинок пройшов дуже незвично. Пістолетов проводив задушливий прийом, а якоїсь миті на нього накинувся чоловік. У результаті порушника вивели з клітки, а поєдинок завершився перемогою Олександра. Проте сторона, що програла, наполягла на негайному реванші. Другий бій також пройшов при домінуванні чоловіка, однак судді віддали спірну перемогу Саші. Таким чином, у їхньому протистоянні рахунок став нічийним.

Додамо, що блогерша важить майже вдвічі більше за Пістолетова. Крім того, вона набагато молодша.

Олександр Пістолетов — Олександра Мамаха

Увага, на відео є нецензурна лексика.

Найкращі моменти бою Олександр Пістолетов — Олександра Мамаха:

Повне відео бою Олександр Пістолетов — Олександра Мамаха:

Додамо, що фрік-бої у Росії вийшли на новий рівень. Нещодавно актор Олексій Панін бився з онуком Алли Пугачової Микитою Пресняковим. Також дуже популярні в мережі бої Нікіти Джигурди.