У Росії пройшов бій між чоловіком та жінкою (відео)
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Фрік-бої стають все популярнішими.
Днями у РФ поп-ММА промоушен Epic Fighting Championship організував бій між стриптизером Олександром Пістолетовим і блогершою Сашею Мамахою.
Відповідне відео з’явилося на офіційному YouTube-каналі організації.
Поєдинок пройшов дуже незвично. Пістолетов проводив задушливий прийом, а якоїсь миті на нього накинувся чоловік. У результаті порушника вивели з клітки, а поєдинок завершився перемогою Олександра. Проте сторона, що програла, наполягла на негайному реванші. Другий бій також пройшов при домінуванні чоловіка, однак судді віддали спірну перемогу Саші. Таким чином, у їхньому протистоянні рахунок став нічийним.
Додамо, що блогерша важить майже вдвічі більше за Пістолетова. Крім того, вона набагато молодша.
Увага, на відео є нецензурна лексика.
Найкращі моменти бою Олександр Пістолетов — Олександра Мамаха:
Повне відео бою Олександр Пістолетов — Олександра Мамаха:
Додамо, що фрік-бої у Росії вийшли на новий рівень. Нещодавно актор Олексій Панін бився з онуком Алли Пугачової Микитою Пресняковим. Також дуже популярні в мережі бої Нікіти Джигурди.
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