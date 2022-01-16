Укр

"Усик проиграл явно": россиянин рассказал, как избил украинца (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Матвей Коробов и Александр Усик Новость обновлена 16 января 2022, 16:40
Матвей Коробов и Александр Усик

Боксер вспомнил бой против представителя Украины.

Российский боксер-средневес Матвей Коробов вспомнил свою победу над Александром Усиком, который сейчас владеет чемпионскими поясами в супертяжелом дивизионе.

Соответствующее интервью появилось на YoTube-канале "Студия бокса Виктора Ялымова".

Коробов побеждал Усика в 2006 году на чемпионате Европы. Тогда Александр дрался в весовой категории до 75 кг и проиграл поединок ввиду явного преимущества соперника.

Матвей, вспоминая про то бой, заявил, что Усик один или два раза падал в нокдаун, а в третьем раунде судья зафиксировал досрочную победу россиянина. К слову, на момент той схватки Усик был на 4 года младше оппонента, хотя по габаритам превосходил его.

"Усик был такой высокий. Если не ошибаюсь, я выиграл у него явно. Если по ходу боя разрыв превышает 15 очков или 20, то поединок останавливают ввиду явного преимущества. По-моему, было два нокдауна. Один точно был, по-моему, в конце второго раунда. А в третьем я уже набрал нужное количество очков", — рассказал Коробов.

Отметим, Матвей живет в США, однако так и не сумел стать чемпионом мира в профи. В любителях Коробов дважды побеждал на чемпионатах мира и один раз на чемпионате Европы.

Напомним, Усик вскоре проведет защиту чемпионских поясов в реванше с Энтони Джошуа.

Теги:
#Бокс #Александр Усик #Матвей Коробов
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