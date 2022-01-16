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"Усик програв явно": росіянин розповів, як побив українця (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Матвій Коробов та Олександр Усик Новина оновлена 16 січня 2022, 16:40
Матвій Коробов та Олександр Усик

Боксер пригадав бій проти представника України.

Російський боксер-середньоваговик Матвій Коробов згадав свою перемогу над Олександром Усиком, який зараз володіє чемпіонськими поясами у суперважкому дивізіоні.

Відповідне інтерв’ю з’явилося на YoTube-каналі "Студія бокса Віктора Ялимова".

Коробов перемагав Усика у 2006 році на чемпіонаті Європи. Тоді Олександр бився у ваговій категорії до 75 кг і програв поєдинок через явну перевагу суперника.

Матвій, згадуючи про той бій, заявив, що Усик один чи два рази падав у нокдаун, а у третьому раунді суддя зафіксував дострокову перемогу росіянина. До речі, на момент тієї сутички Усик був на 4 роки молодший за опонента, хоча за габаритами перевершував його.

"Усик був такий високий. Якщо не помиляюся, я виграв у нього явно. Якщо по ходу бою розрив перевищує 15 очок або 20, то поєдинок зупиняють через явну перевагу. На мою думку, було два нокдауни. Один точно був, на мою думку, наприкінці другого раунду. А в третьому я вже набрав потрібну кількість очок", — розповів Коробов.

Зазначимо, Матвій живе у США, однак так і не зумів стати чемпіоном світу у профі. У аматорах Коробов двічі перемагав на чемпіонатах світу та один раз на чемпіонаті Європи.

Нагадаємо, Усик незабаром проведе захист чемпіонських поясів у реванші з Ентоні Джошуа.

Теги:
#Бокс #Олександр Усик #Матвій Коробов
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