Украинский клуб объявил о скандальном приобретении.

На днях команда УПЛ "Львов", пропустившая от "Шахтера" 6 мячей, сообщила о переходе вратаря Ивана Пономаренко. Спортивный директор клуба Максим Стефановский объяснил, как футболист, выступавший в аннексированном Крыму, оказался в украинской команде.

Соответсвующий комментарий Стефановский дал meta-ratings.

Футбольный функционер "Львова" сообщил, что команда проверила игрока перед подписанием контракта, в частности футболиста спросили "Чей Крым?". Судя по всему ответ вратаря на этот вопрос удовлетворил "Горожан". Сообщается, что 23-летний голкипер подписал контракт с командой на 2,5 года, он будет выступать в коллективе под номером 55.

"Мы долго следили, когда он еще играл за "Буковину". Такого украинского козака еще надо поискать. Вопрос в том, чей Крым или где его земля и все такое. Там однозначные вопросы, которые мы ему задавали. Крым – это Украина, он тут, он воспитанник "Днепра", был в Черновцах, здорово разговаривает на украинском языке. Я не вижу никаких манипуляций по этому поводу. Если кто-то на диване пишет и ничего не хочет спросить, то это проблема этих людей", — заявил Стефановский.

Напомним, Пономаренко успел поиграть за украинские "Днепр" и "Буковину", также он выступал за таджикский ЦСКА Душанбе и команду "Крымтеплица" Молодежное, которая играет в "чемпионате" аннексированного полуострова. К слову, на официальном сайте "Львова" забыли упомянуть про выступления вратаря в оккупированном Крыму.

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