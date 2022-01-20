Усика "выдвинули" в депутаты - боксер в ответ выдвинул ультиматум журналистам

Боксер сделал резкое заявление.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик, который недавно рассказал о своих доходах, заявил, что не собирается идти в депутаты.

Соответствующее заявление появилось на страничке боксера в Instagram.

Во время прямого эфира с подписчиками он назвал публикацию одного черниговского издания враньем, а также заявил, что у журналистов есть 24 часа на опровержение с извинениями.

"Хочу сделать опровержение некой брехни, которую одно из черниговских СМИ выложило у себя где-то, мне прислали публикацию. Там говорится о том, что некий Усик Александр Александрович баллотируется в депутаты то ли областного совета… до конца ничего не понятно, от какого-то 206 округа.

Друзья, это полная ложь. Я не собираюсь ни в какие депутаты. А тот ресурс, который это написал…У вас 24 часа, чтобы написать опровержение с извинениями о том, что вы наврали людям. Иначе мы будем с вами в другой плоскости разговаривать. Это означает, что мы с вами будем разговаривать в суде. Вы задолбали своей брехней. И используете людей в каких-то своих личных целях, пиаре и еще в чем-то", — цитирует Усика Xsport.

Также Александр опубликовал сторис по этому поводу.

Александр Усик не собирается идти в депутаты

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усик оказался в эпицентре перепалки Владимира Кличко с Тайсоном Фьюри.