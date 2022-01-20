Усика "висунули" у депутати - боксер у відповідь висунув ультиматум журналістам

Боксер зробив різку заяву.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик, який нещодавно розповів про свої доходи, заявив, що не збирається йти в депутати.

Відповідна заява з’явилася на сторінці боксера в Instagram.

Під час прямого ефіру з підписниками він назвав публікацію одного чернігівського видання брехнею, а також заявив, що журналісти мають 24 години на спростування з вибаченнями.

"Хочу зробити спростування якоїсь брехні, яку одне з чернігівських ЗМІ виклало у себе десь, мені надіслали публікацію. Там йдеться про те, що якийсь Усик Олександр Олександрович балотується в депутати чи то обласної ради… до кінця нічого не зрозуміло, від якогось 206 округу.

Друзі, це повна брехня. Я не збираюся в жодні депутати. А той ресурс, який це написав ... У вас 24 години, щоб написати спростування з вибаченнями про те, що ви набрехали людям. Інакше ми будемо з вами в іншій площині розмовляти. Це означає, що ми з вами розмовлятимемо в суді. Ви задовбали своєю брехнею. І використовуєте людей у якихось своїх особистих цілях, піарі та ще в чомусь", — цитує Усика Xsport.

Також Олександр опублікував сторіс із цього приводу.

Олександр Усик не збирається йти у депутати

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Усик опинився в епіцентрі суперечки Володимира Кличка з Тайсоном Ф’юрі.