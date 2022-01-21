Упитанный боксер-дебютант сбежал от соперника, получив по голове (видео)
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Дебют не удался.
В Танзании, где проходит немало зрелищных боев, на вечере бокса в Багамойо зрители стали свидетелями странного поединка, где встретились боксеры супертяжи Идди Каланда и Хамиси Паласунуглу. Бой гигантов завершился уже в первом раунде.
Соответсвующее видео было опубликовано на YouTube-канале Bongo Boxing Safari.
Упитанный тяжеловес Каланда, для которого это был дебют в профи, уже с первых секунд нахватался ударов от более опытного соперника. 38-летний Идди несколько раз падал в нокдаун, а в какой-то момент повернулся спиной к сопернику, отбежал на пару метров и сдался, подняв руки вверх. Таким окончанием "дуэли" были рады все: и 37-летний Хамиси, и рефери, помогавший Идди подняться, и сам Каланда, который, наверное, понял, что ринг — это не его.
Видео боя Идди Каланда — Хамиси Паласунуглу:
Добавим, что Паласунуглу выиграл свой второй бой в профи, имея в своем послужном списке 2 поражения.
Ранее "Телеграф" сообщал, что на шоу бокса в Танзании боксер-дебютант вырубил соперник одним мощным ударом.
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