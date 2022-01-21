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Повнотілий боксер-дебютант втік від суперника, отримавши по голові (відео)

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Ідді Каланда — Хамісі Паласунуглу
Ідді Каланда — Хамісі Паласунуглу

Дебют не вдався.

У Танзанії, де проходить чимало видовищних боїв, на вечорі боксу в Багамойо глядачі стали свідками дивного поєдинку, де зустрілися боксери суперваговики Ідді Каланда та Хамісі Паласунуглу. Бій гігантів завершився вже у першому раунді.

Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі Bongo Boxing Safari.

Пухкий важкоатлет Каланда, для якого це був дебют у профі, вже з перших секунд нахапався ударів від досвідченішого суперника. 38-річний Ідді кілька разів падав у нокдаун, а якоїсь миті повернувся спиною до суперника, відбіг на пару метрів і здався, піднявши руки вгору. Таким завершенням "дуелі" були раді всі: і 37-річний Хамісі, і рефері, який допомагав Ідді піднятися, і сам Каланда, який, мабуть, зрозумів, що ринг — це не його.

Відео бою Ідді Каланда — Хамісі Паласунуглу:

Додамо, що Паласунуглу виграв свій другий бій у профі, маючи у своєму послужному списку 2 поразки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на шоу боксу у Танзанії боксер-дебютант вирубив суперник одним потужним ударом.

Теги:
#Бокс #Танзанія #Нокаут
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