"Спасательница Малибу": украинская теннисистка поделилась горячим фото

Спортсменка позировала в купальнике.

Известная украинская теннисистка и 66-й номер WTA Марта Костюк, которая не стесняется демонстрировать свою роскошную фигуру, вновь поделилась с подписчиками жарким фото.

Соответсвующий снимок красотка опубликовала на своей страничке в Instagram.

На фото 19-летняя Марта позирует в образе спасательницы Малибу в красном закрытом купальнике. Для полного погружения в образ Марте не хватило пляжа с песком, однако и в бассейне спортсменка сумела показать свою восхитительную фигуру.

Армия из 152 тысяч подписчиков была в восторге от снимка. Фотография за считанные минуты набрала тысячи лайков и десятки комментариев.

Марта Костюк

Отметим, теннисистка сделала фото в Мельбурне, где сейчас проходит Турнир Большого Шлема Australian Open-2022. Фотографией Марта поделилась после победы во втором круге над испанкой Сарой Соррибес-Тормо. В первом круге украинка прошла француженку Диан Парри.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сопернице Элины Свитолиной на Открытом чемпионате Австралии понадобилась инвалидная коляска во время матча с украинкой.