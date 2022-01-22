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"Рятувальниця Малібу": українська тенісистка поділилася гарячим фото

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Марта Костюк
Марта Костюк

Спортсменка позувала у купальнику.

Відома українська тенісистка та 66-й номер WTA Марта Костюк, яка не соромиться демонструвати свою розкішну фігуру, знову поділилася з підписниками гарячим фото.

Відповідний знімок красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото 19-річна Марта позує в образі рятівниці Малібу у червоному купальнику. Для повного занурення в образ Марті забракло пляжу з піском, однак і в басейні спортсменка зуміла показати свою чудову фігуру.

Армія зі 152 тисяч підписників була у захваті від знімка. Фотографія за лічені хвилини набрала тисячі лайків та десятки коментарів.

Марта Костюк
Марта Костюк

Зазначимо, тенісистка зробила фото у Мельбурні, де зараз відбувається Турнір Великого Шлему Australian Open-2022. Фотографією Марта поділилася після перемоги у другому колі над іспанкою Сарою Соррібес-Тормо. У першому колі українка пройшла француженку Діан Паррі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що суперниці Еліни Світоліної на Відкритому чемпіонаті Австралії знадобився інвалідний візок під час матчу з українкою.

Теги:
#Теніс #Марта Костюк
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