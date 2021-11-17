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"Вогонь": українська тенісистка показала фігуру у бікіні (фото)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Марта Костюк Новина оновлена 17 листопада 2021, 10:46
Марта Костюк

Тенісистка відпочила перед стартом нового сезону.

Відома українська тенісистка Марта Костюк (№ 50 WTA) після виснажливого сезону вирушила на Сейшели.

Спогадами від подорожі спортсменка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"У цьому суть спогадів: їх не можна забути. Сейшельські острови", — написала Костюк, прикріпивши кілька фото та відео з відпочинку на Сейшельських островах.

Численна армія підписників тут же почала засипати тенісистку компліментами: "Вогонь", "Приголомшлива", "Красива", "Захопливі фото". За 14 годин знімки зібрали майже 20 тисяч лайків та понад 300 приємних коментарів.

Марта Костюк у білому бікіні на Сейшельських островах
Марта Костюк у білому бікіні на Сейшельських островах
Тенісистка насолодилася заходом сонця на Сейшелах
Тенісистка насолодилася заходом сонця на Сейшелах

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська тенісистка Даяна Ястремська презентувала свою нову пісню. До цього українка зуміла дійти до півфіналу Відкритого чемпіонату США-2021 у змішаному парному розряді.

Нагадаємо, у серпні найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу на турнірі в Чикаго. На жаль, перша ракетка України не зуміла відібратися на Підсумковий турнір WTA, який цього року відбувається у Мексиці.

Теги:
#Теніс #Марта Костюк
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