"Огонь": украинская теннисистка показала фигуру в бикини (фото)
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Теннисистка отдохнула перед стартом нового сезона.
Известная украинская теннисистка Марта Костюк (№ 50 WTA) после изнурительного сезона отправилась отдыхать на Сейшелы.
Воспоминаниями от путешествия спортсменка поделилась на своей страничке в Instagram.
"В этом суть воспоминаний: их нельзя забыть. Сейшельские острова", — написала Костюк, прикрепив несколько фото и видео с отдыха на Сейшельских Островах.
Многочисленная армия подписчиков тут же начала засыпать теннисистку комплиментами: "Огонь", "Совершенно потрясающая", "Красивая", "Захватывающие фото". За 14 часов снимки собрали почти 20 тысяч лайков и более 300 лестных комментариев.
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская теннисистка Даяна Ястремская представила свою новую песню. До этого украинка сумела дойти до полуфинала Открытого чемпионата США-2021 в смешанном парном разряде.
Напомним, в августе лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина добыла победу на турнире в Чикаго. К сожалению, первая ракетка Украины не сумела отобраться на Итоговый турнир WTA, который в этом году проходит в Мексике.