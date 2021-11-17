Укр

"Огонь": украинская теннисистка показала фигуру в бикини (фото)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Марта Костюк Новость обновлена 17 ноября 2021, 10:46
Марта Костюк

Теннисистка отдохнула перед стартом нового сезона.

Известная украинская теннисистка Марта Костюк (№ 50 WTA) после изнурительного сезона отправилась отдыхать на Сейшелы.

Воспоминаниями от путешествия спортсменка поделилась на своей страничке в Instagram

"В этом суть воспоминаний: их нельзя забыть. Сейшельские острова", — написала Костюк, прикрепив несколько фото и видео с отдыха на Сейшельских Островах.

Многочисленная армия подписчиков тут же начала засыпать теннисистку комплиментами: "Огонь", "Совершенно потрясающая", "Красивая", "Захватывающие фото". За 14 часов снимки собрали почти 20 тысяч лайков и более 300 лестных комментариев.

Марта Костюк в белом бикини на Сейшельских островах
Марта Костюк в белом бикини на Сейшельских островах
Теннисистка насладилась закатом на Сейшелах
Теннисистка насладилась закатом на Сейшелах

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская теннисистка Даяна Ястремская представила свою новую песню. До этого украинка сумела дойти до полуфинала Открытого чемпионата США-2021 в смешанном парном разряде.

Напомним, в августе лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина добыла победу на турнире в Чикаго. К сожалению, первая ракетка Украины не сумела отобраться на Итоговый турнир WTA, который в этом году проходит в Мексике.

Теги:
#Теннис #Марта Костюк
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