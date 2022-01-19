Суперниця Світоліної покидала корт на інвалідному візку (відео)

Українка виграла дві стартові гри.

Перша ракетка України та 17-й номер WTA українка Еліна Світоліна, яка нещодавно зізналася, що мало знає про те, що відбувається на батьківщині, пробилася до третього раунду Відкритого чемпіонату Австралії-2022 на відмові суперниці.

Про це повідомляє пресслужба Australian Open у Twitter.

У другому раунді Турніру Великого Шлему українка перемогла француженку Армоні Тан з рахунком 6:3, 5:7, 5:1. На момент зупинки поєдинку лідирувала Еліна. Додамо, що Тан пошкодила литковий м’яз і через це не зуміла піти з корту самостійно. Її відвезли на інвалідному візку.

Відеоогляд матчу Еліна Світоліна — Армоні Тан:

Примітно, що на рішення про зняття з гри Армоні напоумив суддя на вежі, який зазначив, що француженка лише погіршить стан здоров'я, якщо продовжить грати.

У третьому колі Еліна проведе матч із колишньою першою ракеткою світу — Вікторією Азаренко. Білоруська тенісистка на шляху до третього раунду розправилася зі швейцаркою Хіль Белен Тайхман. Матч між Еліною та Вікторією орієнтовно відбудеться у ніч на 21 січня.

Раніше Світоліна розповіла про своє скромне життя. Українка володіє нерухомістю в Лондоні та Монако.