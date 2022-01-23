Украинец Иванов защитил свой пояс чемпиона мира в Германии: как прошел бой

Поединок продлился всего один раунд

Вечер субботы, 23 января, прошел напряженно для украинских любителей бокса. В немецком городе Карлсруэ состоялся 17-й поединок в карьере украинца Петра Иванова. Бой закончился проигрышем его противника.

Подробнее об этом сообщает специализированное издание luckypunchnet.

Соперником Иванова стал уроженец Нигерии, нынче немец Нуну Лаваль. Несмотря на всю браваду, заполучить имеющийся у украинца пояс и титул чемпиона мира по версии WBC Лавалю так и не удалось.

Известно, что поединок не был долгим — спортсмены пробыли на ринге всего лишь один раунд. Второй так и не состоялся, ведь команда немца объявила о досрочном завершении боя. Причина, по которой Лаваль отказался биться дальше, не сообщается.

Отметим, что накануне поединка во время взвешивания оба спортсмена показали одинаковый вес — 76,6 кг. Также оба боксера были настроены на весьма зрелищный поединок.

Иванов и его противник во время взвешивания

Напомним, что на профессиональный ринг украинец Иванов вышел еще в 2014 году. Свой титул чемпиона среди юниоров он завоевал в 2018 — в бою против французского боксера Луи Тутена.

В октябре 2019-го словак Владимир Белуйский бросил вызов Петру Иванову в надежде одолеть и забрать себе пояс. Впрочем, украинец достойно провел свою первую защиту звания чемпиона — соперник оказался в нокауте уже в 5 раунде.

Петр Иванов является уроженцем Нежина Черниговской области. В его родном городе спортсмена очень чтут и поддерживают. Поединок с Лавалем даже транслировался в местном доме культуры.

Украинец накануне боя обещал своим поклонникам сделать все, чтобы одержать победу.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чем закончилось зрелищное противостояние украинца Дениса Беринчика и россиянина Исы Чаниева. Подчеркнем, что оба спортсмена продержались на ринге все отведенные им двенадцать раундов.

Также мы писали о том, какой курьез состоялся во время боя супертяжей Идди Каланды и Хамиси Паласунуглу. Один из спортсменов попросту сбежал с ринга, получив от противника по голове.