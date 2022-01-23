Українець Іванов захистив свій пояс чемпіона світу у Німеччині: як пройшов бій

Поєдинок тривав лише один раунд

Вечір суботи, 23 січня, відбувся напружено для українських аматорів боксу. У німецькому місті Карлсруе відбувся 17-й поєдинок у кар’єрі українця Петра Іванова. Бій закінчився програшем його супротивника.

Докладніше про це повідомляє спеціалізоване видання luckypunchnet.

Суперником Іванова став уродженець Нігерії, нині німець Нуну Лаваль. Попри всю браваду, "забрати" наявний в українця пояс і титул чемпіона світу за версією WBC Лавалю так і не вдалося.

Відомо, що поєдинок не був довгим — спортсмени пробули на рингу лише один раунд. Друга так і не відбулася, адже команда німця оголосила про дострокове завершення бою. Причини, через які Лаваль відмовився битися далі, не повідомляється.

Зазначимо, що напередодні поєдинку під час зважування обидва спортсмени показали однакову вагу — 76,6 кг. Також обидва боксери були налаштовані на видовищний поєдинок.

Іванов та його противник під час зважування

Нагадаємо, що на професійний ринг українець Іванов вийшов ще 2014 року. Свій титул чемпіона серед юніорів він завоював у 2018 – у бою проти французького боксера Луї Тутена.

У жовтні 2019-го словак Володимир Білуйський кинув виклик Петру Іванову в надії здолати та забрати собі пояс. Втім, українець гідно провів свій перший захист звання чемпіона — суперник опинився у нокауті вже у 5 раунді.

Петро Іванов є уродженцем Ніжина Чернігівської області. У його рідному місті спортсмена дуже шанують та підтримують. Поєдинок із Лавалем навіть транслювався у місцевому будинку культури.

Українець напередодні бою обіцяв своїм шанувальникам зробити все, щоб здобути перемогу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чим закінчилося видовищне протистояння українця Дениса Беринчика та росіянина Іси Чанієва. Підкреслимо, що обидва спортсмени протрималися на рингу всі відведені ним дванадцять раундів.

Також ми писали про те, який курйоз відбувся під час бою супертяжів Ідді Каланди та Хамісі Паласунуглу. Один із спортсменів просто втік із рингу, отримавши від супротивника по голові.