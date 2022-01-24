Футболист "Челси" забил магический гол в лондонском дерби (видео)

Игрок сотворил маленькое футбольное чудо.

В воскресенье, 23 января, "Челси", которое недавно проиграло "Ман Сити" (1:0), в рамках центрального матча 23-го тура чемпионата Англии сезона 2021/22 принимал "Тоттенхэм". Встреча прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершилась убедительной победой "Синих" со счетом 2:0, а первый гол стал украшением всего тура.

"Пенсионеры" владели преимуществом и закономерно забили, правда, сделали это только во второй половине игры. На 47-й минуте поединка марокканец Хаким Зиеш с левой "положил" мяч прямо в "девятку" ворот Уго Льориса, который намертво замер наблюдая за полетом "снаряда". Еще через 8 минут Тьяго Силва упрочил лидерство "Пенсионеров".

Видео гола Зиеша:

Видеообзор матча "Челси" — "Тоттенхэм":

Этот успех позволил "Челси" (47 очков) остаться на 3-м месте в турнирной таблице АПЛ, "Тоттенхэм" (36 очков) — седьмой. В следующем туре "Синие" сыграют с "Арсеналом" (12.02.2022), а "Шпоры" — с "Саутгемптоном" (09.12.2022).

Ранее "Телеграф" сообщал, что гол-красавец спас "Челси" от поражения в матче с "Ливерпулем" (2:2).