Футболіст "Челсі" забив магічний гол у лондонському дербі (відео)

Гравець створив маленьке футбольне диво.

У неділю, 23 січня, "Челсі", яке нещодавно програло "Ман Сіті" (1:0), у рамках центрального матчу 23-го туру чемпіонату Англії сезону 2021/22 приймав "Тоттенгем". Зустріч пройшла на стадіоні "Стемфорд Брідж" та завершилася переконливою перемогою "Синіх" з рахунком 2:0, а перший гол став окрасою всього туру.

"Пенсіонери" володіли перевагою та закономірно забили, щоправда, зробили це лише у другій половині гри. На 47-й хвилині поєдинку марокканець Хакім Зієш з лівої "поклав" м’яч прямо в "дев’ятку" воріт Уго Льоріса, який намертво завмер спостерігаючи за польотом "снаряда". Ще через 8 хвилин Тьяго Сілва зміцнив лідерство "Пенсіонерів".

Відео гола Зієша:

Відеоогляд матчу "Челсі" — "Тоттенгем":

Цей успіх дозволив "Челсі" (47 очок) залишитися на 3-му місці у турнірній таблиці АПЛ, "Тоттенгем" (36 очок) — сьомий. У наступному турі "Сині" зіграють із "Арсеналом" (12.02.2022), а "Шпори" — із "Саутгемптоном" (09.12.2022).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що гол-красень врятував "Челсі" від поразки у матчі з "Ліверпулем" (2:2).