Шикарний гол з льоту врятував "Челсі" від поразки у грі з "Ліверпулем" (відео)

Команди видали вогняний матч.

У неділю, 2 січня, "Челсі" в рамках центрального матчу 21-го туру чемпіонату Англії сезону 2021/22 приймав "Ліверпуль", який веде боротьбу із "Шахтарем" за 16-річного діаманта з Бразилії. Зустріч відбулася у Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж" і завершилася з рахунком 2:2.

Усі ключові події у грі відбулися у першому таймі. Гості забили два голи зусиллями Садіо Мане та Мохаммеда Салаха, а господарі відповіли точними пострілами Матео Ковачича та Крістіана Пулішича, причому гол Ковачича став справжньою окрасою гри.

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний пізніше.

Додамо, що головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп пропускав цю зустріч через коронавірус. Мерсисайдцями керував асистент німця Пепейн Лейндерс.

Цей результат залишив "Челсі" (43 очки) на 2-му місці, а "Ліверпуль" (42 очки) — на третій позиції в АПЛ. У наступному турі "Сині" зіграють із "Манчестер Сіті" (15.01.2021), а "Червоні" — з "Брентфордом" (16.01.2021).

Додамо, що "Челсі" та "Ліверпуль" пробилися до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. З результатами жеребкування цього раунду єврокубку можна ознайомитись у нас на сайті.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в іншому центральному поєдинку туру "Манчестер Сіті" зі скандалом здобув вольову перемогу над "Арсеналом".