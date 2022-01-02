Рус

Шикарний гол з льоту врятував "Челсі" від поразки у грі з "Ліверпулем" (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
81
"Челсі" — "Ліверпуль" Новина оновлена 02 січня 2022, 20:26
"Челсі" — "Ліверпуль"

Команди видали вогняний матч.

У неділю, 2 січня, "Челсі" в рамках центрального матчу 21-го туру чемпіонату Англії сезону 2021/22 приймав "Ліверпуль", який веде боротьбу із "Шахтарем" за 16-річного діаманта з Бразилії. Зустріч відбулася у Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж" і завершилася з рахунком 2:2.

Усі ключові події у грі відбулися у першому таймі. Гості забили два голи зусиллями Садіо Мане та Мохаммеда Салаха, а господарі відповіли точними пострілами Матео Ковачича та Крістіана Пулішича, причому гол Ковачича став справжньою окрасою гри.

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний пізніше.

Додамо, що головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп пропускав цю зустріч через коронавірус. Мерсисайдцями керував асистент німця Пепейн Лейндерс.

Цей результат залишив "Челсі" (43 очки) на 2-му місці, а "Ліверпуль" (42 очки) — на третій позиції в АПЛ. У наступному турі "Сині" зіграють із "Манчестер Сіті" (15.01.2021), а "Червоні" — з "Брентфордом" (16.01.2021).

Додамо, що "Челсі" та "Ліверпуль" пробилися до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. З результатами жеребкування цього раунду єврокубку можна ознайомитись у нас на сайті.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в іншому центральному поєдинку туру "Манчестер Сіті" зі скандалом здобув вольову перемогу над "Арсеналом".

Теги:
#Футбол #ФК Челсі #ФК Ліверпуль #АПЛ
Готель "Європа" в Донецьку до обвалення козирка
В регіонах
Візитка "русского мира": у Донецьку завалило вхід у колись відомий готель "Європа" (фото наслідків)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Готель "Європа" в Донецьку до обвалення козирка
Візитка "русского мира": у Донецьку завалило вхід у колись відомий готель "Європа" (фото наслідків)
Дата публікації
Категорія
Україна працює над отриманням безвізу
Відомі умови для безвізу України зі США: подробиці
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський переконаний: нашому суспільству потрібні зміни
Зеленський назвав топ-7 подій, які чекають на українців у "вирішальному" 2022 році
Дата публікації
Категорія
Хлопця поранили під час ескалації на фронті 27 грудня
На Донбасі проросійський снайпер застрелив 20-річного українця: подробиці та фото
Дата публікації
Категорія
Міс Україна-1993 Ірина Барабаш сьогодні
Краса та кримінал із 90-х: як склалася доля "Міс Україна-93", чоловіка якої вбили у Харкові 8 років тому