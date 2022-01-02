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Шикарный гол с лету спас "Челси" от поражения в игре с "Ливерпулем" (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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"Челси" - "Ливерпуль" Новость обновлена 02 января 2022, 20:26
"Челси" - "Ливерпуль"

Команды выдали огненный матч.

В воскресенье, 2 января, "Челси" в рамках центрального матча 21-го тура чемпионата Англии сезона 2021/22 принимал "Ливерпуль", который ведет борьбу с "Шахтером" за 16-летнего бриллианта из Бразилии. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершилась со счетом 2:2.

Все ключевые события в игре произошли в первом тайме. Гости забили два гола усилиями Садио Мане и Мохаммеда Салаха, а хозяева ответили точными выстрелами Матео Ковачича и Кристиана Пулишича, при чем гол Ковачича стал настоящим украшением игры.

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Добавим, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пропускал эту встречу из-за коронавируса. Мерсисайдцами руководил ассистент немца Пепейн Лейндерс.

Этот результат оставил "Челси" (43 очка) на 2-м месте, а "Ливерпуль" (42 очка) — на третьей позиции в АПЛ. В следующем туре "Синие" сыграют с "Манчестер Сити" (15.01.2021), а "Красные" — с "Брентфордом" (16.01.2021).

Добавим, что "Челси" и "Ливерпуль" пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов. С результатами жеребьевки этого раунда еврокубка можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в другом центральном поединке тура "Манчестер Сити" со скандалом добыл волевую победу над "Арсеналом".

Теги:
#Футбол #ФК Челси #ФК Ливерпуль #АПЛ
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