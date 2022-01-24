Укр

У Шевченко появился конкурент в борьбе за место в сборной Польши

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Андрей Шевченко Новость обновлена 24 января 2022, 11:28
Андрей Шевченко

Все решится до конца января.

Польская федерация футбола ведет переговоры не только с Андреем Шевченко, но и с другими специалистами. Основным конкурентом украинца в борьбе за пост главного тренера сборной Польши является Ян Урбан.

Об этом сообщает Tribuna.com.

По информации источника, тренер польского "Гурника" (Забже) является главным кандидатом на это место. Сообщается, что Президент федерации футбола Польши Цезари Кулеша ведет переговоры с 59-летним специалистом в Турции, где сейчас "Гурник" проходит сбор. Ожидается, что имя нового главного тренера сборной Польши станет известно к концу января.

Ян Урбан
Ян Урбан

Добавим, что Урбан играл за сборную Польши в 1985-1991 годах. "Гурник" под руководством Яна идет на седьмом месте в турнирной таблице национального первенства. К слову, Урбан успел поработать тренером во многих польских командах, а также в испанской "Осасуне".

Напомним, после увольнения Андрея Шевченко из "Дженоа" появились слухи о том, что украинец возглавит сборную Польши. "Шева" дал свое согласие на работу в этой команде, однако осталось уладить вопросы с "Грифонами", с которыми у него официально еще действует контракт. К слову, Шевченко также пророчат работу в киевском "Динамо".

Теги:
#Футбол #Андрей Шевченко #Сборная Польши
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