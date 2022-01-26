Суркис рассказал, передаст ли "Динамо" дочери (видео)

"Динамо" абы кому не достанется.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, кому бы доверил свой пост в будущем.

Соответствующее интервью доступно на YouTube-канале "Бомбардир".

Функционер отметил, что абы кому продавать клуб не намерен. Суркис заявил, что мог бы отдать "Динамо" в руки легенд команды — Андрея Шевченко, Александра Шовковского и Сергея Реброва, но только "если бы у них было желание тратить свои деньги". Президент "Бело-синих" также добавил, что "Динамо" не достанется его дочери Яне, которая не хочет занимать футбольными делами.

"Она все время мне говорит: "Папа, ты столько тратишь время и здоровья. Ты даже не вздумай!" — "Что не вздумай?" — "Ты живи до 120 лет, но если к тому моменту ты клуб не продашь, не вздумай мне его даже оставить". Дети другие, вы поймите", — заявил Суркис.

Отметим, Игорь Суркис является президентом "Динамо" с 2002 года. До этого командой руководил старший брат Игоря Григорий Суркис.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" упустило возможность подписать звезду футбола за 1 млн евро. Сейчас футболист оценивается в 70 млн евро.

Напомним, киевляне все еще могут получить миллионы за Владислава Супрягу.