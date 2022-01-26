Суркіс розповів, чи передасть "Динамо" дочці (відео)

"Динамо" аби кому не дістанеться.

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс розповів, кому довірив би свою посаду в майбутньому.

Відповідне інтерв’ю доступне на YouTube-каналі "Бомбардир".

Функціонер зазначив, що аби кому продавати клуб не має наміру. Суркіс заявив, що міг би віддати "Динамо" в руки легенд команди — Андрія Шевченка, Олександра Шовковського та Сергія Реброва, але тільки "якби у них було бажання витрачати свої гроші". Президент "Біло-синіх" також додав, що "Динамо" не дістанеться його дочці Яні, яка не хоче займатися футбольними справами.

"Вона весь час мені каже: "Тату, ти стільки витрачаєш часу і здоров’я. Ти навіть не думай!" — "Що не думай?" — "Ти живи до 120 років, але якщо до того моменту ти клуб не продаси, навіть не думай мені його залишити". Діти інші, ви зрозумійте", — заявив Суркіс.

Зазначимо, Ігор Суркіс є президентом "Динамо" із 2002 року. До цього командою керував старший брат Ігоря Григорій Суркіс.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Динамо" упустило можливість підписати зірку футболу за 1 млн євро. Наразі футболіст оцінюється у 70 млн євро.

Нагадаємо, кияни все ще можуть отримати мільйони за Владислава Супрягу.