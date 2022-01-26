Коноплянка, которого списали в "Шахтере", получил предложение из Бундеслиги

Украинцу обещают место в стартовом составе.

Вингер "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка, которому не находится места в стартовом составе "Горняков", получил несколько предложений от иностранных клубов.

Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас на своем telegram-канале.

По информации источника, в услугах украинца заинтересован ЛАСК, выступающий в австрийской Бундеслиге, а также неназванная команда из турецкой Суперлиги. Сообщается, что австрийцы обещают Евгению место в стартовом составе, что может помочь Коноплянке вернутся в сборную Украины, которая вскоре проведет решающий раунд квалификации на ЧМ-2022. Источник утверждает, что в ближайшие дни 32-летний правый вингер разорвет контракт с "Шахтером". Отметим, соглашение футболиста с "Горняками" действует до конца этого сезона.

В текущем сезоне Евгений провел лишь два матча за "Шахтер" и голевыми действиями не отличался.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" в своем последнем матче одолел австрийский "Вольфсбергер" (4:1). К слову, эта команда с 31 очками идет на третьем месте в чемпионате Австрии, ЛАСК (20 очков) — девятый.

Напомним, "Шахтер" вскоре провернет трансфер украинца во французский "Бордо".