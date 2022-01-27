Укр

"Динамо" – "Буде-Глимт": прямая видеотрансляция матча

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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"Динамо" – "Буде-Глимт" Новость обновлена 27 января 2022, 10:29
"Динамо" – "Буде-Глимт"

Киевляне завершают первый сбор.

В четверг, 27 января, киевское "Динамо", которое в ближайшее время может усилиться игроком Бундеслиги, проведет заключительный товарищеский матч на сборе в Испании. Противостоять "Бело-синим" будет норвежский "Буде-Глимт", не пустивший в этом сезоне "Зарю" в евровесну.

Об этом сообщает официальный сайт ФК "Динамо" (Киев).

Встреча начнется в 12:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча "Динамо" – "Буде-Глимт":

Добавим, что поединок против норвежцев станет четвертым для "динамовцев" на сборе в Испании. Ранее "Бело-синие" разгромили "Атлетико Пульпиленьо" (4:0), уничтожили "Расинг Унион" (4:0) и переиграли "Реал Мурсию" (3:1).

Напомним, по итогам первой части сезона подопечные Мирчи Луческу занимают второе место в чемпионате Украины. Отставание от лидирующего "Шахтера" составляет всего два очка. Свой следующий официальный матч столичный коллектив проведет дома против "Ингульца". Игра намечена на 26 февраля.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Базель" может купить Владислава Супрягу.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Киев) #ФК Буде-Глимт
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