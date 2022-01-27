"Всюду геи": украинский футболист сделал скандальное заявление

Украинские футболисты не стесняются в выражениях.

После гомофобских высказываний форварда "Динамо" Артема Беседина своим мнением касательно ЛГБТ поделился известный украинский футболист Михаил Кополовец, который в 2021 году повесил бутсы на гвоздь.

Соответствующее интервью доступно на сайте fanday.net.

Кополовец признался, что ничего не имеет против геев, однако он категорически против пропаганды ЛГБТ. Футболист считает, что семьей можно назвать нормальной, только если там есть дети. По словам Михаила, геи заполонили Европу и теперь они повсюду.

"Скоро уже будет больше геев, чем нормальных людей, к сожалению. Они повсюду: на телевидении, в политике. Всюду геи. Это не нормально", — заявил Кополовец.

Михаил также отметил, что люди постсоветского пространства "не могут воспринять то, что мужик спит с мужиком". Также Кополовец заявил, что "геи — больные люди".

"Я не против геев, если они не пропагандируют. Сидите дома и этим занимайтесь. На улицах я бы хотел видеть нормальных людей – это девушка и парень", — подытожил 37-летний Михаил.

Напомним, Кополовец успел поиграть за "Закарпатье", "Карпаты", "Говерлу", "Белшину", "Айнхайт" и "Минай". Футболист прославился благодаря своему интервью после проигранной игры и даже стал мемом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что скандальные слова Беседина привлекли внимание организации "Футбол против расизма в Европе" (FARE).